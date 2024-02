Fröhliche Narren feiern Mit 29 jecken Gruppen durch Mettmann

Um Politik ging’s an diesem Samstag auch, ganz leichtfüßig und ironisch. CDU, SPD und Grüne aus dem Mettmanner Rat präsentierten sich jeweils als Fußgruppen-Jecken. Die SPD-Abordnung war traditionell als rote Teufelchen unterwegs. „Wir nehmen bereits das 25. Mal am Zoch teil und gehören zu den dienstältesten Teilnehmern. Wir Sozialdemokraten sorgen halt für Beständigkeit – auf uns ist einfach Verlass“, sagte Vorsitzender Matthias Stascheit. „Wir sind halt bunt und repräsentieren die notwendige Vielfalt in Mettmann“, sagte stellvertretende Bürgermeisterin Ute Stöcker von der CDU zum Outfit der Christdemokraten. Auffällig war, wie viele Regenbogenkostüme sowohl im Zoch als bei den Narren am Straßenrand zu sehen waren. Die Grünen nahmen die marode Haushaltssituation auf die Schippe. „Wir packen hier gerade die letzten Kröten zusammen, die Mettmann vor der Pleite retten sollen“, erläuterte Ratsmitglied Heike Ogan mit symbolischen Euros in der Hand.