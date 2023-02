Von Altweiber bis Rosensamstag Endlich Karneval in Mettmann!

Am Karnevalssamstag, 18. Februar, kommt dann der Höhepunkt im Mettmanner Karnevalstreiben. Ab 14.11 Uhr zieht der vom Festkomitee Karneval (FKK) organisierte „Zoch“ durch die Innenstadt. „Es haben sich verschiedene Fußgruppen angemeldet. Wir nehmen aber gern noch weitere Fußgruppen- und Mottowagenmeldungen an“, so André Clasen, zweiter Vorsitzender des FKK. „Wir haben bisher vier Wagen und es kommen die drei großen Wagen des „Golden K“, die immer für Aufsehen sorgen, hinzu.“ Da der bisherige Treffpunkt Hammerplatz saniert wird, ist diesmal am Seibelparkplatz Treffpunkt. Von dort aus schlängelt sich der närrische Lindwurm durch die Innenstadt. Auch Sandra Pietschmann mischt mit. Zusammen mit Michael „Hoppeditz“ Heinemann bildet sie das Moderatoren-Duo und wird für die Jecken am Straßenrand die Motto-Wagen und Zuggruppen vorstellen. „Da knüpfen wir an eine alte Tradition an“, wie André Clasen an Ex-Bürgermeister Bernd Günther als Zugkommentator erinnert.