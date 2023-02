Kaffeeröster in Mettmann 5350 Euro für Erdbebenopfer gesammelt

Selcuk Karademir, den Freunde „Selgio“ nennen, hat ein großes Herz. „Als ich von dem Drama in der Türkei hörte, war mir sofort klar: Ich muss helfen“, sagt der 47-Jährige. Der selbst ernannte Pirat und ausdrücklicher Weltbürger ist eng mit seiner alten Heimat verbunden und das nicht allein, weil seine Schwester und Cousins dort leben. Auf seiner Kaffeeroute zwischen Mettmann, Guatemala und Peru ist er regelmäßig in seiner alten Heimat. „Durch das Erdbeben haben Menschen von jetzt auf gleich alles verloren“, weiß er und auf die Frage „Wie kann ich helfen?“ hatte Mettmanns Kaffeeröster Nummer 1 sofort eine Antwort: Was an Tagesumsatz in seinen Cafés in Mettmann, Haan und Solingen im Tagesgeschäft umgesetzt wird plus dem, was die Kundschaft gerne gibt, will er spenden. „Jeder Kauf wird ohne Abzüge an die Hilfsorganisationen Afad und Kizilay gehen, die vor Ort arbeiten, um den Opfern zu helfen“, hatte er unter anderem in den sozialen Netzwerken gepostet. Eine Aktion mit Erfolg, 5350 Euro kamen an nur einem Tag zusammen.