In der Kleinen Mühlenstraße : „Kantinchen“ kocht mit einer Portion Indien

Mettmann Familie Rasappu bietet in der Kleinen Mühlenstraße indische und deutsche Gerichte an. Anfang Oktober übernimmt sie die Kantine der Kreishandwerkerschaft. Nicht nur für die Mitarbeiter, auch für Frühstück und Mittagessen der rund 60 Schüler ist sie dann zuständig.

Geboren ist Sahana Rasappu in der Eifel, doch die indischen Wurzeln sind ihr und ihrer Familie deutlich anzusehen. Und diese Wurzeln waren es auch, die die Familie dazu gebracht hat, das „Kantinchen“ in der Kleinen Mühlenstraße mitten in Mettmanns Innenstadt zu übernehmen. „Wir wollten, dass die Leute auch einmal unser Essen kennenlernen“, erzählt Sahana Rasappu. Nach Mettmann kam die Familie der Arbeit wegen. „Mein Mann arbeitet hier in Mettmann.“ Er hat sich auch das Ladenlokal des „Kantinchens“ angesehen und fand Größe und Lage perfekt. „Im Oktober 2017 haben wir es übernommen“, erzählt die 29-Jährige. Den Namen, den der Vorgänger dem kleinen Lokal gegeben hatte, haben sie ebenfalls kurzerhand übernommen.