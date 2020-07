Kommunalwahl in Mettmann : Kandidaten bei Podiumsdiskussion

Kommunalwahl in Mettmann

(RP) Die Gesellschaft Verein zu Mettmann lädt zu einer Podiumsdiskussion ein, in der alle vier Bürgermeisterkandidaten Mettmanns Rede und Antwort stehen. Sie beginnt am Donnerstag, 20. August, um 18.30 Uhr im Hotel Wyndham Garden, Peckhauser Straße 5. Die Zuschauerzahl ist wegen des Hygiene- und Abstandkonzeptes des Hotels auf maximal 95 Personen begrenzt.

Der Eintritt ist frei. Interessierte melden sich vorab per E-Mail unter info@gvm-me.de mit Adresse und Telefonnummer an. Der Veranstalter gibt eine abschließende Rückmeldung über Zu- oder Absage per E-Mail.