Strategische Stadtplanung in Mettmann Kalksteinbruch als touristisches Ziel

Tobias Janseps ist als Technischer Beigeordneter immer für eine Überraschung gut. Als es um die Varianten der zu bauenden Gesamtschule, damals noch am Schulcampus Goethestraße, ging, verblüffte er unerwartet mit der Variante an der Adresse Auf dem Pfennig. Im Ausschuss für strategische Stadtplanung zog er jetzt einen weiteren Joker. Als so etwas wie ein Wiedergänger, der alle paar Jahre auftaucht, verblüffte er mit den Ideen zum Kalksteinbruch. Anders, als die Mahner und Warner ihm geraten haben, „habe ich davon nicht die Finger gelassen, sondern dieses schwierige Thema angepackt“. Nach Vorgesprächen und in Abstimmung mit der Bezirksregierung Düsseldorf und dem Eigentümer der Fläche ist er nun „guter Dinge“, neuen Schwung in ein vorhandenes Konzept zu bringen: Die Mettmanner Lagune könnte touristisch erschlossen werden.