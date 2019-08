Fortbestand historisch wertvoller Gebäude in Mettmann ist gesichert : Käufer hat Vertrag für alte Posthalterei unterschrieben

Mettmann Der Fortbestand für das historisch wertvolle Gebäudeensemble in Mettmanns Oberstadt scheint gesichert.

(arue) Lange war unklar, was mit der Alten Posthalterei in der historischen Mettmanner Oberstadt passieren wird. Bürgermeister Thomas Dinkelmann hatte in den vergangenen Monaten mehrfach Gespräche mit Kaufinteressenten für das mittlerweile baufällige und zum Teil einsturzgefährdete Gebäudeensemble geführt. Nun ist ein Käufer gefunden. Das teilt die Stadtverwaltung in einer Presseerklärung mit.