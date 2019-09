Gute Schule 2020 in Mettmann : Kämmerin: Stadt ruft alle Fördermittel ab

Mettmann Die Stadt Mettmann widerspricht einem Bericht in der RP, der zufolge sie das Geld aus dem Programm „Gute Schule 2020“ nicht vollständig abgerufen haben soll.

(arue) Die Kämmerin der Stadt Mettmann, Veronika Traumann, widerspricht der Behauptung, dass die Stadt Mettmann Fördermittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ des Landes NRW noch nicht einmal zur Hälfte abgerufen habe. „Das ist nicht richtig. Im Gegenteil. Wir werden die Fördermittel in vollem Umfang nutzen“, sagt Traumann. Mettmann erhalte aus dem Programm „Gute Schule 2020“ Mittel in Höhe von 2,1 Millionen Euro, die von 2017 bis 2020 über vier Jahre verteilt abgerufen werden können. „Für 2017 und 2018 wurden die zur Verfügung stehenden Landesmittel abgerufen, was 50 Prozent der Gesamtsumme entspricht“, erläutert Traumann. Die Mittel wurden unter anderem für den Abbau von Barrieren in der Astrid-Lindgren-Grundschule, für die Fenstererneuerung am Heinrich-Heine-Gymnasium und für Ergänzungen bei der Ausstattung der Offenen Ganztagsgrundschulen eingesetzt. Turnusmäßig werde das Geld im September beziehungsweise Oktober des jeweiligen Jahres beantragt. Traumann: „Dies wird auch 2019 der Fall sein und ist auch für nächstes Jahr in gleicher Weise beabsichtigt.“ Allerdings werde die Umsetzung zunehmend schwieriger, da es der Stadtverwaltung kaum mehr gelinge, geeignetes technisches Personal zu gewinnen und auch die Betriebe des Bauhandwerks extrem gut ausgelastet sind.