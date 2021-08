Justiz in Mettmann : Vier Jahre Haft für Brandstifter und Bankräuber

METTMANN/WUPPERTAL Brandanschläge auf Mettmanner Tankstellen, Verfolgsjagd, 5000 Euro erbeutet – Heiligenhauser (38) war voll schuldfähig.

Im Prozess gegen den Bankräuber, der zudem versucht hatte, zwei Mettmanner Tankstellen in Brand zu setzen, wurde nun das Urteil verkündet: Der 38-Jährige muss vier Jahre in Haft. Wegen seiner Alkoholabhängigkeit ordnete das Gericht die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an. Eine Schuldunfähigkeit aufgrund psychischer Erkrankungen hatte der Gutachter nicht feststellen können.

Im Februar wollte der Angeklagte in einer Mettmanner Bankfiliale Geld von seinem Konto abheben. Das aber hatten zuvor schon seine Gläubiger getan. Der aufgebrachte Kunde rief selbst die Polizei, die ihm einen Platzverweis erteilte. Am Tag darauf stand der Heiligenhauser wieder in der Bank mit den Worten: „Geld her, keine Polizei.“ Mit 5000 Euro in der Tasche floh er. Mit dem Bus nach Heiligenhaus unterwegs, legte er noch einen Zwischenstopp in Velbert ein, um dort einen weiteren Banküberfall zu begehen. Zuvor hatte er noch einem Obdachlosen lachend 200 Euro in die Hand gedrückt – in der Bank klickten dann die Handschellen, nachdem ihn Zeugen überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten hatten. Warum er das alles gemacht hat? Das wusste der Angeklagte selbst nicht so genau. Die Zündeleien an den Tankstellen seien „ein Unfall“ und, die Banküberfälle der Geldnot geschuldet gewesen.