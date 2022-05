Justiz in Mettmann : Diebstahl und Betrug vorgeworfen

METTMANN/WUPPERTAL Ein 32-Jähriger aus Mettmann soll Werkzeuge, Autos und Musikinstrumente ergaunert haben. Er muss sich nun vor dem Landgericht in Wuppertal verantworten.

Die erste angeklagte Tat reicht zurück bis ins Jahr 2019, da soll der mittlerweile 32-Jährige in ein Nutzfahrzeug eingebrochen sein, um daraus hochwertige Werkzeuge zu stehlen. Im November 2019 soll es einen ähnlichen Einbruch in ein Fahrzeug in Wuppertal gegeben haben, hier sollen die Täter unter anderem ein Navigationsgerät entwendet haben. Nach einem weiteren Diebstahl im Dezember 2019 fehlten in einem Nutzfahrzeug etliche Werkzeuge im Wert von insgesamt 2000 Euro. Nur wenige Wochen später sollen die Angeklagten erneut aus einem Handwerkerfahrzeug diverse Utensilien im Wert von 7000 Euro gestohlen haben.