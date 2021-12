Justiz in Mettmann: Diebstahl vor dem Seniorenstift.

METTMANN / WUPPERTAL Der Berufungsrichter bestätigt die ursprüngliche Geldstrafe von 900 Euro für eine Friseurin. Die war gegen das Urteil wegen Diebstahls angegangen.

All das soll sich im August 2020 zur Mittagszeit zugetragen haben. Das Amtsgericht hatte die in Neuss wohnende Friseurin zu einer Geldstrafe von 900 Euro verurteilt, die Frau war dagegen in Berufung gegangen. Dieses Verfahren wurde nun am Landgericht verhandelt und der Richter stellte gleich klar, dass die Angeklagte lieber nichts sagen solle, als ihm eine Lügengeschichte aufzutischen. Für eine solche scheint er offenbar das gehalten zu haben, was die Friseurin zuvor schon beim Amtsgericht erzählt hatte. Auch diesmal bestand die 55-Jährige darauf, keinesfalls die Täterin zu sein. Sie komme seit zehn Jahren in das Haus, um Bewohnerinnen die Haare zu machen. Mit der bestohlenen Frau, einer ehemaligen Kundin, sei sie kurz zuvor noch durchs Foyer gelaufen, dass im Übrigen auch voller Menschen gewesen sei. Sie habe ihren Frisier-Koffer zwar kurz auf ebenjener Bank abgestellt, auf der die Tasche der Frau gestanden habe. Und eigentlich habe sie diese auch ins Haus bringen wollen. Dass aber habe sie wegen angeblichen Zeitmangels dann doch nicht getan. Sie habe noch schnell in ihre eigene Tasche gegriffen, um den Autoschlüssel herauszuholen. Danach sei sie nach Hause gefahren.