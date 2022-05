Justiz in Erkrath: Wie aus einem Ehestreit ein Gerichtsprozess wurde.

Vor dem Landgericht in Wuppertal musste eine in Erkrath lebende Frau zur Berufungsverhandlung antreten. Foto: dpa/Jan-Philipp Strobel

ERKRATH/WUPPERTAL 50-Jährige akzeptiert in der Berufung eine Geldstrafe von 150 Euro. Ihr Mann begleitete sie – vermutlich hat man sich versöhnt.

Die Eheleute hatten Streit, wie schon oft in den Monaten zuvor. Wer darf bleiben in der gemeinsamen Wohnung in der Bahnstraße? Und wer muss gehen? Auf diese Frage scheinen eine Senegalesin und deren damals getrennt lebender Ehemann keine Antwort gefunden zu haben. Zumindest keine, auf die man sich untereinander hätte verständigen können. Die Frage wurde weitergetragen, Richter mussten entscheiden.

Das hatte dann auch mehrmals das Familiengericht getan: Erst sollte die Frau bleiben dürfen, und dann der Mann. Warum es mal so und dann wieder anders war, drang nicht in die Öffentlichkeit. Nur so viel ist klar: Als die eigentlich getrennt lebenden Eheleute im Juni 2020 erneut in Streit geraten waren, befanden sich beide in der ehemals gemeinsamen Wohnung.