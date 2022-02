Justiz im Kreisd Mettmann : 43-Jähriger wegen Untreue zu zwei Jahren Haft verurteilt

Zur Tatzeit 2019 war der Angeklagte stellvertretender Stationsleiter der Geriatrie am Helios Klinikum in Velbert-Niederberg. Foto: Achim Blazy (abz)

Kreis Mettmann Pikant: Der 43-jährige Angeklagte war zur Tatzeit im Jahr 2019 stellvertretender Stationsleiter der Geriatrie am Helios-Klinikum in Velbert-Niederberg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sabine Maguire

Vor sieben Jahren hatte er aus dem Zimmer eines Seniorenheims einen Fernseher mitgehen lassen. Er selbst sagt, der habe nicht dort gestanden, sondern auf dem Flur. Die Besitzerin habe ihm das Gerät geschenkt. Die Betreuerin der an Demenz erkrankten Dame wusste es besser: Der Fernseher sei „nagelneu“ gewesen und mitnichten ausrangiert worden. Die Sache hatte für den mittlerweile 43-jährigen Heiligenhauser ein juristisches Nachspiel: Das Amtsgericht Velbert verhängte eine Geldstrafe.

Nun saß der damals wegen Diebstahls verurteilte Mann dort erneut auf der Anklagebank. Diesmal wegen Untreue, er hatte eine mittlerweile über 80-jährige Dame um deren Einkünfte aus Grundstücksverkäufen gebracht. Das Perfide an der Sache: Der Angeklagte war zur Tatzeit 2019 stellvertretender Stationsleiter der Geriatrie am Helios Klinikum in Velbert-Niederberg. Dazu leitete er die Früh-Reha-Station, in der das spätere Opfer wegen eines Sturzes aufgenommen worden war. Kennengelernt habe man sich jedoch schon zwei Jahre zuvor, auf einem Weinfest in Heiligenhaus. So zumindest schilderte es der Mann dem Gericht, das sich zunehmend schwertat, dessen Version der Geschichte zu glauben. Die Seniorin traf er oft beim Einkaufen, bevor man sich auf der Reha-Station begegnet sei. Schnell sei klar gewesen, dass die Frau nicht mehr alleine leben könne, er habe ihr zum Umzug ins Heim geraten und den Umzug organisiert. Dort sei er dann fast jeden Tag gewesen. Dass die 79-Jährige an Demenz erkrankt gewesen sei, habe er nicht gewusst, er habe sich normal mit ihr unterhalten.

Nebenbei habe er der Frau von seinem Traum erzählt, sich ein Ferienhaus an der Ostsee zu kaufen. Die damals 79-Jährige habe ihm finanzielle Hilfe angeboten, die Umsetzung des Plans gestaltete sich am Ende so: Mit der Frau im Schlepptau war der Angeklagte zu einem Notar gegangen, um die auf ihn ausgestellte Vorsorgevollmacht unterschreiben zu lassen. Die Frau sei auch damit einverstanden gewesen, dass die Erlöse aus Grundstücksverkäufen auf sein Konto geflossen seien. Er habe ihr im Gegenzug eine Kontovollmacht erteilt – die dazu ausgestellte Bankkarte hatte die Frau dann dem Notar vorgelegt. Auf diesem Wege war die Kontonummer des Angeklagten in die Kaufverträge gelang und niemand schöpfte Verdacht.

So ganz stimmte das nicht, der Notar schrieb an das Amtsgericht und regte eine gesetzliche Betreuung für die schon damals an Demenz erkrankte Dame an. Damit beauftragt wurde dann ausgerechnet die Betreuerin, die schon Jahre zuvor mit dem Fernsehdiebstahl im Seniorenheim befasst war. Zwei geprellte Opfer, derselbe Täter: Bei der Betreuerin schrillten alle Alarmglocken. In der Zwischenzeit waren die Konten der Seniorin bereits leergeräumt, der Angeklagte hatte Kredite getilgt und seine Frau mit 32.000 Euro bedacht. Auch das Ferienhaus in Stralsund war gekauft, gerne hätte er seinen Teil am Hausbesitz auch noch an seine Ehefrau überschrieben. Angeblich laufen gerade Verkaufsverhandlungen, 430.000 Euro seien für die Immobilie geboten worden.