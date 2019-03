Boys’ Day auch in Mettmann : Jungs schnuppern in Frauenberufe

In der Kita Händelstraße baute Lukas (14) mit Ayla (3) und Jonathan (4) eine Stadt aus Lego-Bausteinen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Zum Boys’ Day machten gestern Jugendliche auch in Kitas ein Praktikum. Gut so: Männliche Erzieher sind rar.

Lukas ist ein smarter Typ. Der 14-Jährige hat die Haare ein wenig hochgegelt, er trägt ein blaues Karohemd, Jeans, lässige Boots. „Komm doch mit nach draußen spielen“, schlägt der vierjährige Doraid ihm vor und versucht, Lukas mit einem herzigen Blick zu überzeugen. Aber Lukas kann jetzt nicht mehr spielen, Lukas hat Feierabend. Sechs Stunden, von 9 bis 15 Uhr, hat der Achtklässler in der städtischen Kita Händelstraße in der Mäusegruppe verbracht: Es ist „Boys’ Day“, der Tag, an dem bundesweit Jungen in Betriebe oder Einrichtungen gehen, um sich einen ersten beruflichen Eindruck vor Ort zu verschaffen.

„Ich wollte unbedingt in eine Kita, weil ich sehr gerne mit meinen kleinen Cousins spiele“, erzählt Lukas. „Und ich muss sagen, das hat so viel Spaß heute gemacht, ich würde am liebsten die ganze Woche bleiben.“ Erzieherin Löcher lacht. „Das wäre auch besser so, morgen fragen alle nach dir und sind dann ganz traurig, dass du nicht da bist.“ Denn: Lukas hat eingeschlagen wie „eine Bombe“. „Ich war gerade hier, da kamen alle Jungs schon angelaufen und haben mir gezeigt, was sie mit Lego schon alles gebaut haben“, erzählt der Realschüler. „Der kann auch SchnipSchnap spielen“, ruft Doraid durch die offene Tür aus dem Sandkasten dazwischen, „das hab’ ich ihm beigebracht.“

Info „Boys’ Day“-Praktikant auch in der RP-Redaktion Wer? Auch die RP-Lokalredaktion Mettmann hatte gestern einen Praktikanten zum „Boys Day“ zu Besuch: Anton Grannemann schnupperte von 10 bis 15 Uhr in die Welt der Tageszeitung. Ein kleiner Bericht von ihm ist heute auf Seite D 2 nachzulesen. Was? Gestern war aber auch „Girls’ Day“, bei dem Mädchen in Männerberufe schnuppern: Schülerinnen der Carl-Fuhlrott-Realschule waren beispielsweise zu Gast bei der Feuerwehr.

Jungen, aber auch Männer als Erzieher in Kitas, das ist nach wie vor die Ausnahme. Leider, sagt die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Mettmann, Astrid Ferl. „Uns als Stadt liegt viel daran, männlichen Nachwuchs in sozialen, erzieherischen oder pflegenden Berufen zu fördern. Zum einen im Rahmen der Chancengleichheit, zum anderen, weil sie, etwa in einer Kita, auch als neue Rollenvorbilder dienen können.“ Das kann Nina Kannstein, stellvertretende Kitaleiterin, nur absolut bestätigen. „Männliche Mitarbeiter bereichern ungemein, sie spielen oft auf einer anderen Ebene. Es gibt viel Alleinerziehende oder Väter, die den ganzen Tag über außer Haus sind, da inspirieren sie gerade die kleinen Jungen ungemein.“ Paula ist schon fertig angezogen, gleich wird sie von ihrer Mama abgeholt. Den Tag mit Lukas fand die Vierjährige „sooooo schön“: „Der hat mit mir gepuzzelt, das kann der auch gaaanz gut.“

Lukas lacht. „Das ist schön, wenn die Kinder sich so freuen, wenn sie einen sehen und nein, genervt war ich gar nicht von denen, die waren alle sehr lieb.“ Nun freut er sich darauf, seinen Freunden von den positiven Erfahrungen zu erzählen. „Die fanden das auch eigentlich alle ziemlich cool, dass ich in die Kita gegangen bin“, erklärt er.

Um künftig noch mehr Unternehmen, Einrichtungen und Organisationen dazu zu bringen, sich für den Boys’ Day zu öffnen und Tagespraktika zu ermöglichen, hat das Bundesministerium für Familie einen Praxisleitfaden entwickelt. Aufgeführt werden dabei vor allem Berufe, die eher Frauen als Männer beschäftigen.