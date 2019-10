Mettmann : Junge Einbrecher schlagen mit Spitzhacke zu

Mettmann (RP) In der Nacht zu Freitag wollten drei unbekannte Jugendliche gegen 2.15 Uhr in ein Elektrogeschäft an der Mühlenstraße einsteigen. Das Trio hatte erfolglos versucht, die Schaufensterscheibe mit Steinen sowie einer Spitzhacke, die wohl von einer nahen Baustelle stammte, einzuschlagen.

