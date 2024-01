Leben in Mettmann Jugendrat will auch in diesem Jahr kräftig mitmischen

Der Jugendrat besucht den Jugendhilfeausschuss und die Jugendlichen kümmern sich um die Parkouranlage und sorgen für regelmäßige Angebote in Begleitung von Sportlern, um viele Kinder und Jugendliche an die Nutzung heranzuführen. Zurzeit sind es neun Teenager, die dieses Gremium bilden. „Die älteren Jugendlichen haben zum Teil ihr Amt niedergelegt, da sie sich in diesem Jahr ihren schulischen Aufgaben besonders intensiv widmen wollen, um gute Abschlüsse zu erzielen“, erläutert Nora Meine – zuletzt sorgten die Jugendlichen als „Wilde 13“ für Wirbel. Sie brachten sich im Zukunftsausschuss ein, organisierten unter anderem im vergangenen Jahr eine bemerkenswerte Beachparty, die sie ebenso bemerkenswert umsetzten. Weil die derzeitigen Teilnehmenden aus Gremium noch so jung sind und sich parallel zu ihrem Job als Jung-Politiker auf die Schule konzentrieren möchten, hat Mettmann „zurzeit auch keinen aktiven Part im Kreisjugendrat“, informiert Nora Meine.