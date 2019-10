Kostenlose Workshops in Mettmann : Jugendliche trainieren das Bewerbungsgespräch

Foto: dpa Wie mache ich es richtig? Fachleute geben Tipps zu Bewerbungsgespräch und Assessment Center.

Mettmann Experten der Arbeitsagentur bieten Workshops zu Vorstellungsgespräch und Auswahltest an.

(arue) Für Jugendliche, die eine Ausbildung oder ein duales Studium suchen, bietet die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Mettmann in den Herbstferien zwei Workshops im BiZ zur Vorbereitung auf Auswahltests und Assessment Center sowie auf das Vorstellungsgespräch an. Wie die Arbeitsagentur auf Nachfrage bestätigt, sind in beiden Workshops noch Plätze frei.

Der Workshop „Vorstellungsgespräch“ ist am Mittwoch, 16. Oktober, von 9.30 bis 15 Uhr. Doris Müller und Patricia Rapp von der Berufs- und Studienberatung der Agentur für Arbeit Mettmann erläutern, mit welchen Fragen man rechnen muss und wie wichtig die Körpersprache bei einem Vorstellungsgespräch ist. Die Fachfrauen bieten Übungen zum Auftreten, zur Stimme und Konzentration an, daher ist bequeme Kleidung vorteilhaft. Vorstellungsgespräche werden ganz praktisch in Rollenspielen geübt.

Der Workshop „Auswahltest und Assessment Center“ ist am Donnerstag, 17. Oktober, von 9.30 bis 13.30 Uhr. Sonja Berlin und Alexandra Lemke von der Berufs- und Studienberatung der Agentur für Arbeit Mettmann erläutern, was die Jugendlichen bei Auswahltest und Assessment Center erwartet. Sie stellen Aufgaben vor, die üblicherweise in Auswahltests vorkommen und schildern konkrete Beispiele. Außerdem wird eine Testsituation simuliert. Beide Workshops laufen im Berufsinformationszentrum (BiZ), Marie-Curie-Straße 1-5.

Anmeldung unter Telefon 02104 6962 600 oder per E-Mail unter Mettmann.BIZ@arbeitsagentur.de. Das Team beantwortet darüber hinaus auch Fragen zu den Workshops.

