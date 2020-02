Projekt am Gymnasium Wülfrath : Jugendliche als Sporthelfer im Schul-Einsatz

17 Schüler nehmen derzeit an einem Projekt des Gymnasiums Wülfrath teil. Die Ausbildung erfolgt nach dem Unterricht.

„Die Sporthelferausbildung richtet sich an Schüler und Schülerinnen im Alter von 13 bis 17 Jahren, die daran interessiert und auch dafür geeignet sind, Bewegungs-, Spiel- und Sportangebote für Kinder und Jugendliche an Schulen anzubieten“, erläutert Benjamin Wollny. Julia Urner, Fachleiterin Sport am Wülfrather Gymnasium, sagt, dass die Schüler durch die Teilnahme an diesem Projekt, das erstmals an dieser Schule durchgeführt wird, einen Qualifikationsnachweis erwerben, der sie zum Einsatz in der Schule, aber auch in einem Verein berechtigt.