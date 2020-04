Ferienaktionen für Jugendliche in Mettmann : Jugendhaus lädt zu Youtube-Projekten ein

Mettmann (arue) Mit Beginn der Osterferien lädt die Jugendförderung der Stadt Mettmann Kinder und Jugendliche ein, an Kreativ-Projekten und-Wettbewerben mitzuwirken. Start ist der 6. April. Die Projekte laufen so lange, wie die Kontakteinschränkungen wegen der Corona-Pandemie aufrecht erhalten werden müssen.

Kunstprojekt Kinder und Jugendliche können sich mit Malerei, Collagen, Zeichnungen, aber auch mit selbst geschriebenen Texten oder Gedichten kreativ zur aktuellen Situation zu äußern. Dabei sollen zwei Fragen im Mittelpunkt stehen: Wie geht es Dir? Was sind Deine Visionen und Wünsche für die Zukunft? Es können maximal drei Werke abgegeben werden. Künstler Christoph Kummerow sichtet sie und stellt für die Zeit nach dem Kontaktverbot eine Ausstellung zusammen. Die originellsten Werke gewinnen attraktive Preise. Die Kunstwerke können im Mehrgenerationenhaus (MGH), Am Königshof 17-19, abgegeben werden. Sie können in eine große Box gelegt werden, die montags bis freitags vor dem MGH-Eingang steht.

HipHop-Dance-Workshop Kinder und Jugendliche können auf YouTube unter „MGH-Mettmann“ an einem HipHop-Tanzkurs mit dem Tänzer Neso Salijevic teilnehmen. ER ist bekannt aus Showformaten wie „RTL Promi Undercover Boss“ oder „Das Supertalent 2019“. Er zeigt in mehreren Workshops Choreografien, die zu Hause einstudiert werden können. Nach dem Ende der Kontakteinschränkungen soll die Choreografie von allen Teilnehmern zusammen aufgeführt werden. Außerdem gibt es für alle Tänzer die Möglichkeit, an einem Wettbewerb im Rahmen der Nacht der Jugendkultur am 26. September im Mehrgenerationenhaus teilzunehmen. Dort gibt es für die besten Tänzer attraktive Preise wie zum Beispiel einen eigenen Videodreh zu gewinnen.