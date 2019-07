Am Samstag bei Fest am Herrenhaus : Jugendfeuerwehr lädt Kinder zum Wettbewerb ein

Am Samstag bei Fest am Herrenhaus

Mettmann Als Bestandteil der Feuerwehr Mettmann, die in diesem Jahr ihren 150. Geburtstag feiert, richtet die Jugendfeuerwehr eine vierteilige „Jugendfeuerwehr-Rallye“ aus. Wer an allen vier Teilen aktiv teilnimmt, bekommt die Chance, eine Fahrt mit der Feuerwehr-Drehleiter zu gewinnen.

Der zweite Teil der Veranstaltungsreihe wird beim Schulfest zum 50-jährigen Bestehen der Grundschule Herrenhauser Straße am Samstag, 5. Juli, ab 15 Uhr auf dem Schulhof stattfinden. Übrigens: Wer die Auftaktveranstaltung, die bereits am 18. Mai im Neubaugebiet am Goldberg stattfand, verpasst hat, kann trotzdem noch an der Auslosung teilnehmen. Hierzu muss er am Samstag am Herrenhaus sein. Wer noch keine Stempelkarte hat, bekommt sie.