Musikalischer Nachwuchs im Kreis Mettmann Nachwuchs räumt bei „Jugend musiziert“ ab

Für den musikalischen Nachwuchs aus dem Kreis Mettmann wurde es am vergangenen Wochenende ernst. Bei „Jugend musiziert“ konnten die jungen Leute unter Beweis stellen, warum sie die unzähligen Unterrichtsstunden in Musikschulen oder im heimischen Kinderzimmer haben. Etwa 200 Wertungsspiele fanden jetzt beim Regionalwettbewerb, ausgetragen in Velbert, statt. Teilnehmende aus Mettmann, Erkrath und Wülfrath stürmten das Feld: Alle erhielten erste bis dritte Preise.