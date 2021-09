Jugend in Mettmann : Großeinsatz im Goethepark besprochen

Mettmann Zunächst wollen Polizei und Ordnungsamt jedoch „Aufklärungsdaten“ sammeln. Der Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses, Nils Lessing (Grüne), will das Thema auf die Tagesordnung setzen

In den nächsten Wochen steht der Goethepark unter besonderer Beobachtung der Polizei . Das ist ein Ergebnis aus dem Krisengespräch zwischen Polizei und Ordnungsamt, nachdem sich Anwohner erneut über nächtlichen Partylärm beschwert hatten. Auf Basis der „Aufklärungsdaten“ soll über das weitere Vorgehen entschieden werden. „Wir haben über einen Großeinsatz gemeinsam mit dem Ordnungsamt gesprochen“, sagte Polizeihauptkommissar Thomas Eidmann, Leiter der Polizeiwache Mettmann. Bei ähnlichen Einsätzen im Jahr 2020 gab es am Ende wenig bis gar keine Ergebnisse, sagt Eidmann selbst.

Polizei und Ordnungsamt waren überrascht, als jetzt mehrere Beschwerden der Anwohner eintrafen. Seit dem Bürgergespräch im August 2020 zeige man mehr Präsenz im Goethepark. In der Stellungnahme der Polizei heißt es: „Vereinzelt mussten auch Jugendliche zur Ruhe ermahnt werden – grundsätzlich haben wir dort bei eigenveranlassten Kontrollen jedoch kein größeres Problem in Bezug auf Ruhestörungen feststellen können. Unsere Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten haben bei ihren Kontrollen vor Ort zwar auch Jugendliche angetroffen, die dort Alkohol getrunken haben – das ist jedoch nicht verboten.“

Ein generelles Betretungsverbot für den Goethepark ab 22 Uhr ist nach Einschätzung der Stadt rechtlich problematisch und würde aus Sicht des Wachleiters Thomas Eidmann die Falschen treffen: „Dann müssten wir auch späte Jogger und Gassigeher aus dem Park verweisen.“ Die Leiterin des Ordnungsamtes, Andrea Kotthaus, will prüfen, ob die Unterstände an den äußeren Wegen im Goethepark abgebaut werden können. Dort hielten sich die Jugendlichen oftmals auf. An dieser Stelle meldet sich der Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses Nils Lessing von den Grünen zu Wort. Er will die Verwaltung bitten, in der nächsten Ausschusssitzung über Beschwerden und Gegenmaßnahmen im Goethepark zu informieren.