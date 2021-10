Jugend in Mettmann: Beim Mädchentag lockt ein herbstliches Programm.

Mettmann Anmeldungen werden ab Samstag über eine Webseite entgegengenommen. Da in den Schulen regelmäßig getestet wird, ist ein gesonderter Test nicht nötig.

Die städtische Jugendförderung und die Schulsozialarbeit laden am Samstag, 6. November, von 10 bis 14 Uhr zum Mädchentag ins Mehrgenerationenhaus, Am Königshof 17-19, ein. Die Teilnehmerinnen erwartet ein herbstliches Programm mit vielen kreativen und sportlichen Angeboten für Mädchen im Alter von sechs bis zwölf Jahren.

So werden in Kleingruppen Figuren aus Kastanien gebastelt und Regenschirme bemalt. Festlich geht es in der Kerzenwerkstatt und beim Lichterketten-Basteln zu. In der Küche werden die Mädchen kleine Snacks zubereiten. Getreu dem Motto „Nutze was die Natur uns schenkt“ wird den Teilnehmerinnen gezeigt, wie sie mit Naturfarben tolle Herbstcollagen herstellen können. Diese eigenen sich als ganz persönliche Geschenke zu Nikolaus oder in der Adventszeit.