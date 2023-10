Tipps und Termine in Mettmann Schlacht der Poeten feiert Geburtstag in Mettmann

Freitag der 13. gilt Abergläubischen als Tag, an dem man sich besser die Bettdecke über den Kopf zieht und möglichst mutlos unter ihr still liegt. Allerdings verpassen Dichterfreunde so einen schönen Termin, besagtes Datum dürfte zum Glückstag für alle Poesiefreunde avancieren: An besagtem Freitag, von 20 Uhr an, bittet der gebürtige Wülfrather Jan Schmidt wieder zur Wortschlacht um acht.