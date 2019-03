Am Samstag steigt die große Party: Grundschule feiert ihren 125. Geburtstag mit einem großen Fest

Am Samstag steigt die große Party

Mettmann Die Katholische Einrichtung an der Neanderstraße wurde 1893 gegründet. Sie hat bewegte Zeiten erlebt, die in Ausstellungen dokumentiert werden.

Die Katholische Grundschule feiert am kommenden Samstag ihren 125. Geburtstag. Im September 1893 hatten erstmals drei „Knabenklassen“ das neu errichtete Schulgebäude bezogen. Sieben Jahre später wurde die katholische Schule aufgrund der hohen Schülerzahl geteilt. 444 Kinder blieben an der Neanderstraße, 66 gingen zur Elberfelder Straße.

Bis zum Jahr 1913 wurde das Gebäude um mehrere Klassenräume erweitert. Es gab jetzt einen Zeichensaal, ein Rektoren- und ein Lehrerzimmer. Eng war es ab 1932: Da wurden acht Klassen an der Neanderstraße unterrichtet, und zwar bis zu 80 Schüler pro Klasse. Der Nationalsozialismus beeinflusste das Schulleben mit seiner menschenverachtenden Ideologie schon sehr früh: Bereits 1937 mussten auf staatlichen Befehl alle Kruzifixe aus den Klassenräumen entfernt werden. 1939 wandelten die Nazis die Katholische Volksschule in eine Gemeinschaftsschule um.

Rektor Paul Winkels war von 1968 bis 1972 Rektor an der Schule. Es folgte Rektor Walter Becker von 1972 bis 1979, Rektor Edgar Kernbach von 1980 bis 2004 und seit 2005 Rektorin Sabine Melka.

Bis 1945, so ist der Schulchronik zu entnehmen, fand nur sehr eingeschränkt Unterricht statt. Zwei Keller in der Schule dienten als Luftschutzraum für 80 Kinder.

Nach dem Zweiten Weltkrieg stimmten 76 Prozent der Bürger für die Wiedereinrichtung einer konfessionellen Schule. Seit 1947 heißt die Schule wieder „Katholische Schule“. Aufgrund der hohen Schülerzahlen (764 Kinder) wurde sie 1950 erneut geteilt. 1966 erfolgte dann der Umzug eines Teils der Schule als Katholische Volksschule Gartenstraße in die Goethestraße (heute Otfried-Preußler-Schule). Schließlich wurden alle Volksschulen im Jahr 1968 in Grund- und Hauptschulen umgewandelt. Ein schlimmes Datum für die Schule war das Jahr 2003: Damals zündeten Unbekannte den Pavillon an. Das Feuer zerstörte den Anbau.