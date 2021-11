Besser sehen und hören in Mettmann : Jubiläum beim Traditionsoptiker

Mettmann Nach Umbauarbeiten feiert Rottler im neuen Kompetenzzentrum Geburtstag. Das familiengeführte Unternehmen besteht seit 75 Jahren. Pleines gehört seit 2019 zu Rottler.

Gute Nachrichten für alle, die eine Brille, Kontaktlinsen oder ein Hörgerät brauchen: Nach Umbauarbeiten macht Rottler seit Anfang November die Kundschaft am Königshof im neuen Kompetenzzentrum für Sehen und Hören glücklich. Zudem feiert das familiengeführte Traditionsunternehmen in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen.

Seit 2019 gehört Pleines zur Rottler-Familie – und das sieht man nun auch in Mettmann. Das bekannte Team von Pleines rund um Filialleiter Klaus Ungnad steht seiner Kundschaft auch im umgebauten Seh- und Hörzentrum in Sachen gutes Sehen und Hören zur Seite. Neben dem neuen Ambiente und modernster Anpassungstechnik besticht der Traditionsoptiker und -hörakustiker auch durch eine große Marken- und Fassungsauswahl der neuesten Brillen und Sonnenbrillen sowie ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

„Gerne kann die Kundschaft jederzeit auch zu einer kostenlosen Höranalyse kommen, sich unverbindlich beraten lassen und Hörgeräte bis zu 50 Tage kostenlos testen“, laden die Mitarbeiter ein. Rottler ist einer der größten familiengeführten Augenoptiker und Hörakustiker Deutschlands mit Sitz im Sauerland sowie 97 Standorten in NRW, Süd-Niedersachsen und Schleswig-Holstein. In diesem Jahr feiert das Unternehmen sein 75-jähriges Bestehen. „Wir sind schon ein bisschen stolz, dass wir jetzt bereits so lange erfolgreich am Markt sind und unser Angebot von den Kundinnen und Kunden so begeistert angenommen wird. Das ist toll und macht wiederum uns sehr glücklich“, erklärt Geschäftsführer Paul Rottler.