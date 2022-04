Kultur in Mettmann : Kirchenmusikdirektor Johannes Vetter spielt Orgelkonzert

Mettmann Das Konzert mit jüdischer Orgelmusik ist eines von zwei Themenkonzerten anlässlich des 1700-jährigen Jubiläums jüdischen Lebens in Deutschland.

Anlässlich dieses 1700-jährigen Jubiläums gibt Kirchenmusikdirektor Johannes Vetter aus Bielefeld/Herford am Sonntag, 10. April, ab 18 Uhr, ein Orgelkonzert in der Evangelischen Kirche Freiheitstraße. Das Konzert mit jüdischer Orgelmusik ist eines von zwei Themenkonzerten anlässlich des Jubiläums jüdischen Lebens in Deutschland.

In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 verbrannten mit den Synagogen auch die Orgeln. Jüdische Organisten, denen rechtzeitig die Flucht in die USA gelang, sorgten dafür, dass diese in Europa vergessene Tradition eine Zukunft hat. „Es gilt, eine uns verborgene Kunst zu entdecken“, heißt es in der Einladung zum Musikabend.