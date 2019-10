Neues Projekt in Mettmann : Jobcenter unterstützt Jugendliche

Mettmann In vier „Projekt-Cafés“ erhalten junge Leute in Krisensituationen Rat und Hilfe.

(arue) Ein neues Angebot richtet sich an junge Menschen mit schlechten Startbedingungen, wie sie zum Beispiel bei Schulabbruch, Schulden oder Wohnungslosigkeit entstehen. Das Jobcenter unterhält in Zusammenarbeit mit der Tertia Berufsförderung in vier Städten des Kreises Mettmann so genannte „Projekt-Cafés“. In Mettmann, Langenfeld, Ratingen und Velbert werden jungen Menschen, die vom Jobcenter betreut werden, von 9 bis 17 Uhr eine Vielzahl an Projekten, sozialpädagogische Betreuung oder auch Notfallhilfe angeboten. Wichtig dabei ist, dass die „BreakUp-Cafés“ als Anlaufstelle, Treffpunkt und Wohlfühlort gleichzeitig dienen.