Arbeitsagentur in Mettmann : Jetzt bewerben – 697 Lehrstellen sind frei

Mettmann Erstmals bietet die Arbeitsagentur in Mettmann, Hilden und Langenfeld Ausbildungsbörsen zur Nachbesetzung an.

„Countdown zur Ausbildung“ – so lautete der Titel der zweitägigen Messe, die Mittwoch und Donnerstag im Berufsinformationszentrum (BIZ) der Arbeitsagentur Mettmann stattfand. Erstmals gab es zeitgleich außerdem weitere Veranstaltungen dieser Art in Hilden, Langenfeld und Velbert. Angesprochen sind alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die in diesem Jahr noch einen Ausbildungsplatz suchen, erzählt Theresa Nitsche. Sie ist eine von drei TeamleiterInnen des so genannten „Gemeinsamen Arbeitgeber-Service Team“, das Ansprechpartner für Ausbildungssuchende und Ausbildungsbetriebe gleichermaßen ist. Sie ist aus ihrem Büro in Langenfeld nach Mettmann gekommen, um die Veranstaltung zu begleiten.

Währenddessen hat sich ein junger Mann Ausbildungsstellen zum Mechatroniker am Info-Desk ausdrucken lassen. Auch er will sich alles zu Hause in Ruhe ansehen, um dann seine Bewerbungen an die Betriebe los zu schicken. „Es ist trotz zahlreicher ‚Girls- und Boys-Days‘ immer noch so, dass die Berufswahl stark Geschlechter-spezifisch getroffen wird“, erklärt Theresa Nitsche auf Nachfrage, welche Berufe bei jungen Frauen beziehungsweise jungen Männern hoch im Kurs stehen. Sie empfiehlt allen Jugendlichen, Praktika in Betrieben unterschiedlicher Branchen zu machen, auch über die Pflichtpraktika in der achten, neunten oder zehnten Klasse hinaus. „Auch in den Ferien oder als Nebenjob während der Schule kann man das ja machen“, sagt die Ausbildungsexpertin. Denn nicht immer stimmt die Vorstellung, die man von einem Beruf hat, mit der Praxis überein. „Also ruhig auch so genannten ‚Nischenberufen‘ wie Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker/in oder Hörgeräte-Akustiker/in eine Chance geben. Oder überhaupt einem Handwerksberuf.“ Da seien noch jede Menge freie Ausbildungsplätze im Angebot. Gängige Vorurteile wie „da macht man sich nur die Hände dreckig“ oder „die Berufe bieten doch keine Perspektive für Abiturienten“ stimmen übrigens schon lange nicht mehr. Übrigens seien auch für ein Duales Studium noch ein paar freie Stellen im Angebot. „Dieses Ausbildungsmodell wird immer beliebter, und inzwischen bieten immer mehr Fachrichtungen die Möglichkeit der Kombination aus Studium und im Ausbildungsbetrieb an“, lautet ein weiterer Tipp der Expertin. Sie berät übrigens auch Ausbildungsbetriebe und kann so Angebot und Nachfrage gut koordinieren.