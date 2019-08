Freizeitspaß in Mettmann : Jetzt anmelden fürs Jungencamp

Mettmann Für zwölf Teilnehmer geht es nach Rhens am Mittelrhein.

(arue) Am Wochenende vom 30. August bis 1. September läuft das „Jungencamp“, das zum mittlerweile fünften Mal von der städtischen Jugendförderung organisiert wird. Diesmal geht es zum Jugendzeltplatz in Rhens am Mittelrhein. Auf über sechs Hektar Fläche gibt es dort etliche Möglichkeiten für Spiel, Sport und andere Aktivitäten. Ein Ausflug ins nahegelegene Koblenz ist ebenfalls eingeplant. Zwölf Jungs ab 14 Jahren können mitfahren, die Teilnahme ist kostenlos, die Jungen werden voll versorgt. Geplante Abfahrt am Mehrgenerationenhaus ist am 30. August um ca. 15 Uhr. Die Rückkehr ist sonntags für 14 Uhr geplant. Interessierte Eltern können das entsprechende Anmeldeformular direkt im Mehrgenerationenhaus, Am Königshof 17, ausfüllen oder per E-Mail unter jugendarbeit@mettmann.de als PDF-Dokument anfordern. Zur Anmeldung gibt es eine Checkliste von Dingen, die für das Jungencamp benötigt werden. Eigene Zelte oder Schlafsäcke sind nicht zwingend notwendig und können bei Ogün Yilmazer von der Mettmanner Jugendförderung unter Telefon 0152 01614407 angefragt werden. Er steht ebenfalls für weitere Informationen und Fragen zur Verfügung. Weitere Infos zum Jugendzeltplatz Rhens finden Interessierte außerdem im Internet unter www.jugendzeltplatz-rhens.de.