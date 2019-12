Aktion in Mettmann : Jetzt anmelden für die Schulkino-Wochen

Mettmann Auch das Weltspiegel-Kino in Mettmann beteiligt sich an der Aktion.

(arue) Nach dem Teilnahmerekord beim vergangenen Mal wollen die SchulKinoWochen an diesen Erfolg anknüpfen: Vom 23. Januar bis 5. Februar werden mehr als 120 Kinos in NRW wieder ihre Türen für die SchulKinoWochen öffnen, die Anfang dieses Jahres fast 160.000 Besucher verzeichneten. Auch das Weltspiegel-Kino in Mettmann ist wieder dabei. Schulen in Mettmann können sich ab sofort über die Website www.schulkinowochen.nrw.de anmelden. Dort finden sich auch alle Infos zum Filmprogramm mit Bezügen zu verschiedensten Unterrichtsthemen, zahlreichen Veranstaltungen mit spannenden Gästen sowie kostenloses pädagogisches Begleitmaterial zu allen Filmen.