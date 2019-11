Schnäppchenjagd in Mettmann : Jetzt anmelden für die Kinderkleider-Flohmärkte

Schnäppchenjagd in Mettmann

Die Kinderkleider-Flohmärkte in der Neandertalhalle sind beliebt. Interessierte können sich jetzt anmelden. Foto: hertgen

Mettmann (arue) Die Termine der beliebten Kinderkleiderflohmärkte in der Neandertalhalle für das Jahr 2020 stehen fest. Das teilt jetzt die Stadtverwaltung mit. Der erste Kinderkleiderflohmarkt im neuen Jahr ist am Samstag, 29. Februar.

Weitere Termine sind am 6. Juni, am 26. September und am 21. November. Beginn ist jeweils um 15 Uhr, die Kinderkleiderflohmärkte enden um 18 Uhr. Die Standgebühr beträgt 15,75 Euro pro Tisch. Der Aufbau läuft von 13 bis 15 Uhr. Anmeldung nur im Internet unter www.mettmann.de/neandertalhalle möglich.