Neanderthal Museum in Mettmann : Jetzt anmelden für das Herbstferienprogramm

Mettmann Das Neanderthal Museum bietet eine abwechslungsreiche Reise in die Steinzeit mit einigen neuen Veranstaltungen an.

(arue) Wenn der Herbst vor der Tür steht, ist ein Besuch im Neanderthal Museum genau das Richtige. Auch in diesen Herbstferien gibt es wieder ein abwechslungsreiches Programm. Kinder ab acht Jahren können mit „Opa und Opa in die Steinzeit“ reisen und ihr eigenes Steinzeitmesser herstellen. Das neue Programm ist seit den Sommerferien am Start und ein großer Erfolg.

Wer lieber wissen möchte, wie Neanderthaler in der Steinzeit gelebt haben, kann an der Mitmachführung „Hi Neanderthaler, wie lebst Du?“ teilnehmen. Kinder ab sechs Jahren erfahren hier Spannendes über unsere Steinzeitverwandten und dürfen viele Objekte wie zum Beispiel einen Mammutzahn in die Hand nehmen und untersuchen. Beim Steinzeittag bekommen Kinder ab sechs Jahren in einem dreistündigen Programm viele Informationen über das Leben in der Steinzeit und können dann selbst das Jagen mit Speeren ausprobieren, auf steinzeitliche Art Nüsse knacken und ihr eigenes Steinzeit-Amulett in der Steinzeitwerkstatt anfertigen. Kleine Spürnasen ab acht Jahren können sich beim Steinzeit-Krimi beweisen und einen kniffligen Schädel-Diebstahl aufklären.