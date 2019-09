Mettmannerin nominiert für Engagementpreis : Jetzt abstimmen für Jana Reiter

Übergabe Klimaschutzpreis am KHG: Jana (13, Jugendvorsitzende "Plant for the planet" ) hat den 1. Preis stellvertretend entgegengenommen. Hier steht sie neben einem von der Gruppe gepflanzten Obstbaum auf dem Schulgelände. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Je mehr Stimmen Jana aus Mettmann online sammelt, desto größere Chancen hat sie auf den Deutschen Engagementpreis.

(arue) 617 Menschen sind für den Deutschen Engagementpreis nominiert. Einer davon kommt aus Mettmann: Jana Reiter (13 Jahre) ist Botschafterin für Klimagerechtigkeit bei der Kinder- und Jugendorganistation „Plant-for-the-Planet“, die Bäume gegen die Klimakrise pflanzt. Jana hat im Januar 2018 einen Plant-for-the-Planet Club an ihrer Schule gegründet. Dort leitet sie monatliche Treffen der 35 Mitglieder im Alter von zehn bis 14 Jahren und koordiniert Aktionen. Im April wurden 93 Kinder an Janas Schule zu Botschaftern für Klimagerechtigkeit ausgebildet und pflanzten gemeinsam Bäume. Gewinnen kann, wer die Fachjury überzeugt oder bei der Online-Abstimmung die meisten Stimmen erhält. Diese läuft vom 12. September bis 24. Oktober unter www.deutscher-engagementpreis.de. Die Gewinner werden am 5. Dezember bei der Prämierung in Berlin bekannt gegeben.