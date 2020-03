Corona-Krise : Jetzt 40 Erkrankte in Mettmann

Mettmann 322 Menschen im Kreis sind erkrankt, 40 sind es in der Kreisstadt Mettmann. 52 Personen gelten als geheilt.

Für den Montag meldet das Kreisgesundheitsamt 322 Corona-Erkrankungsfälle und 505 Verdachtsfälle. Erkrankte gibt es in Mettmann 40, in Erkrath 32, in Wülfrath 13, in Haan 22, in Heiligenhaus 5, in Hilden 19, in Langenfeld 52, in Monheim 24, in Ratingen 50, in Velbert 65. Nach wie vor gilt, dass davon ausgegangen werden muss, dass diese Zahlen nicht den tatsächlichen Sachstand widerspiegeln, da zum Einen laufend neue Fälle gemeldet werden und zum Anderen mit hoher Wahrscheinlichkeit zahlreiche unentdeckte Infizierte und eine entsprechende Zahl von Verdachtsfällen eine schwer zu schätzende Dunkelziffer bilden.