Tierschutzverein in Mettmann stellt Bürgerantrag : „Jede kastrierte Katze ist ein Gewinn“

Mettmann Um das Tierwohl zu steigern, hat Wolfgang Kohl einen entsprechenden Antrag auf Kennzeichnungs-, Registrierungs- und Kastrationspflicht für frei laufende Katzen im Rat der Stadt gestellt. Es ist der dritte Versuch, auf diese Weise die sonst explodierenden Populationszahlen zu stoppen.

Kohl In den vergangenen 20 Jahren hatten wir immer wieder mit Katzenpopulationen nicht nur auf dem Land, sondern auch in der Innenstadt zu tun, wie auf dem Markt oder in Metzkausen. Diese Populationen bestehen aus frei geborenen Katzen und aus Streunern, also Katzen, die einmal ein Zuhause hatten, aber sich nun allein durchschlagen. Die meisten waren nicht kastriert. Das bedeutet, es gab immer wieder kleine Kätzchen. So ein Leben auf der Straße ist für die Katzen nicht leicht. Und ist in so einer Population eine Katze erkrankt, zum Beispiel an FIV, also Katzen-Aids, dann steckt sie alle anderen an. Ich habe schon so viele Katzen elend verrecken sehen.