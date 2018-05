Mettmann: Jazztrompeter bläst zum Konzert

Mettmann

Mettmann (arue) Jazztrompeter Norbert Könner ist am Pfingstsamstag, 19. Mai, zu Gast in St. Lambertus, der Kirche am Markt in Mettmann. "Classic meets jazz" - Klassik trifft Jazz - so lautet das Motto dieses dritten Marktkonzerts, das um 11 Uhr beginnt. Zu hören sind neben traditionellen Werken von Purcell und Boyce auch Jazz-Standards. Außerdem interpretieren die Musiker den Pfingsthymnus "Veni, creator Spiritus" neu. Kantor Matthias Röttger begleitet an der Orgel. Doch Jazz auf der Orgel - geht denn das? Man darf gespannt sein, verspricht Röttger. Norbert Könner hat mehr als 35 Jahre Bühnenerfahrung.