Promi-Lauf durchs Neanderland Mit Ex-Europameister Jan Fitschen durchs Neandertal

Weil der Start erst um 17 Uhr ist, werden alle Teilnehmenden mit Licht als Stirnlampen ausgerüstet, ein Sponsor sorgt für das entsprechende Equipment. Auch passende Laufschuhe können an- und ausprobiert werden, Getränke werden ebenfalls bereitgestellt. „Das Gefühl nach dem Laufen ist so toll, es ist besser als eine Millionen Euro“, behauptet Uli Schulze-Bergkamen das sogenannte Runners High. Nach dem Lauf ist vor dem neuen Trainingsplan und den gibt es kostenfrei über Fitschens Website. Der Ex-Profi und Hobby-Sportler hat hier Übungspläne zusammengestellt und gibt Tipps, wie jedermann dauerhaft und gesund in Bewegung kommt und bleibt. Dass er nicht alles verlernt und vergessen hat, will Fitschen dann in etwa 14 Tagen unter Beweis stellen. Dann nimmt er am New York Marathon teil.