Millrath und Mitte : Mit Kultur ins neue Jahr starten

Lisa Feller kennen viele noch aus der Serie „Schillerstraße“. Foto: Norbert Prümen

Erkrath Die Werkschau ab 1. Januar im Kunsthaus an der Dorfstraße ist schon mal gesetzt, falls nicht schärfere Corona-Maßnahmen dazwischenkommen. Und am 14. Januar kommt Comedienne Lisa Feller in die Stadthalle.

Wer sich am 1. Januar zum Neujahrsspaziergang aufmacht, kann – Stand jetzt – wieder einen Besuch des Kunsthauses an der Dorfstraße in Millrath einplanen. Denn dort beginnt das neue Jahr stets mit einer Werkschau, bei der man den Kunstschaffenden über die Schulter schauen kann. Das Kunsthausjahr 2022 startet mit Arbeiten von Roswitha Müller-Krüger und ihren Gästen Martha Reiter und Werner Rutz. „Ausgedrückt und ausgedruckt. Acrylmalerei trifft Drucktechniken“, so lautet der Titel der Ausstellung.

Es werden Einblicke in die unterschiedlichen Arbeitsweisen der Ausstellenden gewährt und wer mag, kann gleich mitmachen und seine eigenen Fertigkeiten unter Anleitung erproben – und/oder sich Zeit nehmen für ein Gespräch mit den Kreativen. Möglich ist das alles von Samstag, 1. Januar, bis Freitag, 7. Januar, jeweils von 14 bis 18 Uhr. Das bewährte Erkrather Künstlerteam Roswitha Müller-Krüger und Werner Rutz wird unterstützt von Kollegin Martha Reiter: Sie lebe und arbeite seit vielen Jahren in Rommerskirchen und Dormagen und sei aus der dortigen Kultur- und Kunstszene nicht mehr wegzudenken.

Martha Reiter war als selbstständige Architektin tätig und ist heute als vielseitige Künstlerin bekannt – eine Parallele zu Werner Rutz, der beim Ausbau der Neuen Stadt Hochdahl im Planungsamt der Stadt beschäftigt war und Architektur zu seinem Lebensthema erkoren hat. Einen künstlerischen Schwerpunkt hat Martha Reiter nicht, sie tobt sich gerne kreativ aus. Häufig arbeitet sie aber mit Grafiken, Tuschmalerei und Installationen und liebt unkonventionelle Darstellungsweisen sowie kräftige und gut abgestimmte Farben, Mischtechniken und auch die Aquarell- und Tuschmalerei. Neben der Malerei beschäftigt sie sich mit grafischen Techniken wie der Radierung, dem Holzschnitt und plastischen Gestalten sowie Falt- und Papierarbeiten, Druck und Bildhauerei.

In Millrath wird das Trio Reiter, Müller-Krüger und Rutz die Besucher mit einfachen diversen Drucktechniken und den Grundlagen der Acrylmalerei vertraut machen. Wer dann selber aktiv wird, kann am Ende ein eigenes kleines künstlerisches Werk aus der Werkschau mit nach Hause nehmen. Für den Besuch gelten die aktuellen Regeln der Corona- Schutzverordnung (2G- und AHA), der Eintritt ist frei.