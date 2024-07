Israel-Flagge abgehängt Jüdische Gemeinde kritisiert CDU Mettmann

Auch an anderer Stelle kam Antisemitismus unmittelbar zum Ausdruck. So wurden in der Itterstraße in Hilden mehrfach parkende Autos zerkratzt. Dabei verwendeten die Täter Worte wie „Free Hamas“, „Free Palestine“ und „Scheiß Israel“. Der Kreispolizei sind seit dem 16. Oktober 2023 sechs Fälle von Sachbeschädigungen bekannt geworden. Dabei ging es um zerstochene Reifen, Schmierereien und eben Kratzspuren im Autolack. In mindestens zwei dieser Vorfälle habe es einen Bezug zu den Vorfällen in Israel und der Lage im Gaza-Streifen gegeben.