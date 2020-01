Ensemble tritt in Mettmann auf : Irish Folk in der Neandertalhalle

Das Ensemble „Celtic Rhythms of Ireland" bietet faszinierende Choreografien. Foto: Bäumler

Mettmann Irische Lebenslust pur steht am Mittwoch, 12. Februar, auf dem Programm der Neandertalhalle in Mettmann. Dann präsentieren „Celtic Rhythms“ um 20 Uhr eine „Irish Dance Live-Show“. Karten sind bereits jetzt an den bekannten Vorverkaufsstellen in Mettmann zu haben.

„Celtic Rhythms“ – das bedeutet rasante und temporeiche Stepptänze und eine kraftvolle Performance mit stürmischer Irish Folk Music. Das Ensemble geleitet von Dance Captain Andrew Vickers, der selbst auch auftritt. Die Veranstalter versprechen, dass die Show tief verwurzelt in der irisch-keltischen Tradition ist, gepaart mit modernen Elementen. Authentische, jahrhundertealte Tradition trifft so auf eine kreative und aktuelle Tanzperformance.

Die Musiker geben ebenso wie die Tänzer solistische Einlagen. „Ein beeindruckendes Liveerlebnis für jeden Irish Dance- und showbegeisterten Zuschauer“, heißt es in der Ankündigung. Die Musiker der original irischen Live-Band studieren meist in Limerick irische Musik. Sie ist die einzige Universität weltweit, an der man dieses spezielle Musikgenre studieren kann.

Zur Einstimmung wird ab 17 Uhr Bob Bales & Friends mit Musik und Geschichten aus dem alten Irland das Foyer erklingen lassen. Abgerundet wird der Irische Abend mit original irischem Bier und Whisky.

Eintrittskarten gibt es für 28 Euro, ermäßigt 24 Euro, zuzüglich einer etwaigen Vorverkaufsgebühr im Bürgerservice im Rathaus, der Stadtbibliothek, der Schaufenster-Geschäftsstelle, der Ticketzentrale und unter www.neanderticket.de.

(arue)