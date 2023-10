Nachhaltigkeit und Materialschutz in Mettmann Reparieren statt Wegwerfen ist trendy und gut

„Durch die engagierte Arbeit der ehrenamtlichen Helfer in den Reparatur-Cafés werden Gegenstände länger brauchbar gemacht und nicht sofort weggeworfen. Dies spart wichtige Material- und Energieressourcen, die für die Herstellung neuer Produkte erforderlich wären. Die Bürger sparen Geld und schonen gleichzeitig das Klima und die Umwelt“, freut sich Beatrice Waldapfel, Abfallberaterin des Kreises. Diese Cafés mit dem ehrenamtlichen Angebot noch intensiver zu nutzen – oder sich mit seinem technischen Sachverstand auch gerne einzubringen – dafür wirbt der Aktionstag ebenso. Laut dem „Global E-Waste Monitor 2020” wurden 2019 in Deutschland 1,6 Millionen Tonnen Elektronik- und Elektrogeräte entsorgt, das entspricht 19,4 Kilogramm pro Person. Das Bündnis „Open Repair Alliance“ rief 2017 den Internationalen Repair Day aus, um auf das Thema aufmerksam zu machen. In Deutschland gründete sich zudem die gemeinnützige Stiftung „Anstiftung“. Weitere Informationen zu den Reparatur-Cafés und zum Repair Day im Netz via www.reparatur-initiativen.de. Eine Auflistung der Reparatur-Cafés des Kreises gibt es unter www.kreis-mettmann.de unter dem Stichwort „Reparatur-Cafés“.