Weltumsegelerin und Autorin Stefanie Voss Mettmannerin verrät Piratenstrategie

Sie arbeitet als Business Coach, konzipiert Workshops und Blended Learning Programme. Jetzt hat die Mettmannerin Stefanie Voss () ein Buch geschrieben – über Piraten. Und weil Wagemut in trubeligen Zeiten wie diesen eine wichtige Kompetenz ist, lädt die Autorin zur interaktiven Lesung ein – um noch mehr Leute zu inspirieren, aus dem „Alltags-Konformismus“ auszusteigen. Das Buch vermittelt Strategien, wie sich Piraten-Potenziale als mutige Ideen jenseits ausgelatschter Pfade im täglichen Leben nutzen lassen. Auch davon steht viel in „Die Piratenstrategie. Leben ohne Wenn und Aber“ und soll Thema Dienstag, 14. November, von 19 Uhr an in der Stadtbücherei Am Kö sein. Neben Buch und Vorträgen bietet Stefanie Voss das Thema „Wagemutig wie ein Pirat“ übrigens neuerdings auch als Seminar an. „Das macht natürlich richtig Freude, wenn meine Themen und Thesen so gut ankommen!“, freut sich die Autorin auf das Heimspiel in der Stadtbücherei.