Hilfsaktion : Inner Wheel unterstützt das Frauenhaus

Mettmann Die Damen des Inner Wheel-Clubs Hilden-Haan-Neandertal sammelten jetzt Hygieneartikel bei einer Marktaktion. Darauf gingen die Kunden gerne ein und gaben Sachspenden oder Geld.

Am Ende waren zehn Kisten prall gefüllt mit Hygieneartikeln: Der Inner Wheel Club Hilden-Haan-Neandertal hat jetzt an einem Informationsstand um Spenden für das Frauenhaus Mettmann gebeten. Schon seit vielen Jahren unterstützt der Club, der einer der weltweit größten Frauenorganisationen angehört, die Institution in der Kreisstadt. Über 25 Jahre lang hatten die Damen traditionell einen Wohltätigkeitsbasar im Hildener Bürgerhaus veranstaltet. Von dem Erlös unterstützen die Mitglieder jeweils Organisationen im Clubgebiet. Wegen der Corona-Pandemie musste der Basar abgesagt werden. Trotzdem wollten sich die 38 Frauen den von ihnen unterstützten Projekten solidarisch zeigen und helfen, wo es geht.