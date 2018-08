Innenstadt-Umbau in Mettmann

Mettmann Nachdem die Schwarzbachstraße neu gestaltet wurde, kommen die Mühlenstraße und die Orthsgasse an die Reihe. Die Arbeiten werden im Herbst ausgeschrieben. Es gibt für die Bauprojekte Landeszuschüsse.

Die Freiheitstraße und der Lavalplatz in Mettmann zeigen sich von ihrer neuen schönen Seite. Die Mühlenstraße und die Orthsgasse hingegen sowie der Bereich um das Waschbrett warten darauf, von ihrem Schmuddel-Image befreit zu werden. Wer derzeit durch die Mühlenstraße geht, muss am Anfang der historischen Straßenverbindung über einen Flickenteppich schreiten. Das „Waschbett“, also die Überdachung neben der Kreissparkasse, ist nicht gerade ein verlockender Anziehungspunkt, eher ein schmuddeliger Unterstand. Und die Orthsgasse besticht durch ihre Hässlichkeit.

Die Mühlenstraße, so die Planer, soll zu einem „attraktiven und qualitätsvollem Stadtraum entwickelt werden“. Was heißt das? Das Konzept orientiert sich in der Gestaltung und den Baumaterialien an der Optik der Freiheitstraße. Also: helles Betonsteinpflaster in Kombination mit anthrazitfarbenen Betonsteinplatten als „straßengliederndes Element“, sagt Architekt Martin Rogge. Mehrere Bäume werden in der Mühlenstraße gepflanzt. Sie dienen als auflockerndes Element.