Innenstadt : Rat lässt den Anlieferverkehr passieren

Mettmann Eine Sonderregelung soll es ermöglichen, dass Lastwagen über 7,5 Tonnen die Geschäfte in der Innenstadt beliefern.

Früher war es immer möglich, dass große Lastwagen bestimmte Einzelhändler in der Innenstadt beliefert haben. So standen Fahrzeuge vor dem Mettmanner hof, Lastwagen vor Deichmann oder vor Overhoff. Und damals gab’s noch mehr Verkehr.

Die Verwaltung hat nun nach einem Beschluss des Hauptausschusses prüfen lassen, ob eine Ausnahmeregelung überhaupt zulässig ist. In bestimmten Einzelfällen, so die Straßenverkehrsbehörde, sei dies rechtlich möglich. Aber: Die Anlieferung in engeren Innenstadtbereichen sei auch in anderen Städten nur mit kleineren Fahrzeugen üblich, sagt die Verwaltung. Dennoch hat sie nun einen Katalog von Ausnahmeregelungen dem Rat vorgelegt, die angenommen worden sind: