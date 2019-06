Jubiläum in Mettmann : Ingrid und Gustav Matz feiern Diamantene Hochzeit

Mettmann Das Ehepaar führte lange Jahre die Gaststätte „Alt Heidelberg“ und denkt auch heute noch gerne an diese arbeitsreiche, aber schöne Zeit zurück.

Gustav Matz kam nach der Flucht aus Ostpreußen über Flensburg mit der Familie im Jahre 1953 nach Mettmann, weil der Vater in der Ziegelei Hastert eine Anstellung gefunden hatte. Ingrid Matz wurde in Mettmann geboren und ist auf der Mühlenstraße groß geworden. Vielen Menschen sind Gustav und Ingrid Matz als Wirtsehepaar der ehemaligen Gaststätte „Alt Heidelberg“ am Markt noch in bester Erinnerung. Fast 20 Jahre, von 1973 bis 1992, stand Gustav Matz hinter der Theke „seiner Wirtschaft“ und seine Frau in der Küche.