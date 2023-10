Eltern von Schulkindern werden informiert, Kita-Eltern nicht Neuer Unmut über geplante Geflüchtetenunterkunft

Nach den Herbstferien soll sich auf dem Areal der Grundschule in Metzkausen Gravierendes ändern: Eine der beiden Turnhallen der Lindgren-Schule soll zu einer Notunterkunft für Geflüchtete werden. Die Bezirksregierung habe der Bürgermeisterin bestätigt, dass in den nächsten Wochen mit erhöhten Zuweisungen von Geflüchteten gerechnet werden müsse. Und weil die Aufnahmekapazitäten der Stadt für Geflüchtete nahezu erschöpft sind, und in der Sporthalle des Heresbach-Gymnasiums mehr als ein Jahr Geflüchtete aus der Ukraine lebten, soll nun eine der beiden Lindgren-Turnhallen als Notunterkunft vorgehalten werden.