Diskussionsthema : Bürger äußern Unmut über Straßenausbau

Zu Straßenausbaubeiträgen hat Eberhard Kanski eine klare Meinung. Die Leistungsfähigkeit Einzelner bleibe unberücksichtigt, die Forderungen können teilweise existenzbedrohend sein. Das betonte der stellvertretende Vorsitzender des Bundes der Steuerzahler NRW jetzt in seinem Vortrag im Gemeindezentrum Donaustraße.

Eingeladen hatte ihn die Mettmanner Bürgerinitiative für die Abschaffung von Straßenbaubeiträgen, die eine Diskussionsveranstaltung für interessierte Anwohner von Düsselring und Hubertusstraße organisiert hatte. Diese wären von der ursprünglichen Entscheidung der Stadtverwaltung betroffen, sie an den Kosten der geplanten Straßensanierungen zu beteiligen.

Totschlagargument der Befürworter sei die fehlende Gegenfinanzierung, so Ksoll. Das könne jedoch laut Steuerexperte Kanski kompensiert werden, indem der kommunale Anteil an den Landessteuereinnahmen erhöht werde.

FDP-Politiker Jürgen Merrath aus Wülfrath nutzte die Gelegenheit, die Position seiner Partei zu erläutern, die den Kommunen die Wahl lassen will, Straßenbaubeiträge zu erheben oder nicht. Eine Dame wollte daraufhin wissen, was denn dann aus Kommunen mit Haushaltssicherungskonzept werde. „Es würde ein Flickenteppich aus Unterschiedlichkeiten entstehen. Unser Ziel ist aber, gleiche Lebensverhältnisse herzustellen“, entgegnete Kanski, der auch Mitinitiator der „Volksinitiative zur Abschaffung der Straßenbaubeiträge in NRW“ ist. Mehr als 450.000 Unterschriften hat die Initiative schon gesammelt.