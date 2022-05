Aus Mettmann in den Landtag NRW : „Das Car-Sharing-Angebot endlich ausbauen“

Die 35-jährige Ina Besche-Krastl aus Mettmann zieht über Platz 31 der Landesliste ins nordrhein-westfälische Landesparlament ein. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann In Mettmann geboren und aufgewachsen, lebt Ina Besche-Krastl noch immer in der Neandertalstadt. In den nächsten fünf Jahren wird sie die Belange ihrer Heimatregion auf Landesebene vertreten. Sie erhielt 19,39 Prozent der Erststimmen im Wahlkreis Mettmann II und zieht über Platz 31 der Landesliste ins nordrhein-westfälische Landesparlament ein.